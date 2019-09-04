Экспорт сельхозпродукции из РФ в Саудовскую Аравию может превысить $2 млрд к 2024 году

Объем экспорта продукции российского агропромышленного комплекса (АПК) в Саудовскую Аравию может превысить $2 млрд к 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз.

По информации ведомства, государства намерены разработать совместную программу по расширению экспорта российских продовольственных товаров в королевство.

Такое решение было принято во время рабочего визита главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева в Саудовскую Аравию.

Отмечается, что глава Минсельхоза РФ посетил Саудовскую Аравию во главе делегации, в которой представлены крупнейшие российские компании зерновой, мясной, молочной и кондитерской отраслей.

Ранее сообщалось, что Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам.