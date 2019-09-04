Экспорт сельхозпродукции из РФ в Саудовскую Аравию может превысить $2 млрд к 2024 году

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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (сменил на посту Александра Ткачева) Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (сменил на посту Александра Ткачева)
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (сменил на посту Александра Ткачева)
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Объем экспорта продукции российского агропромышленного комплекса (АПК) в Саудовскую Аравию может превысить $2 млрд к 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз.

По информации ведомства, государства намерены разработать совместную программу по расширению экспорта российских продовольственных товаров в королевство.

Такое решение было принято во время рабочего визита главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева в Саудовскую Аравию.

Отмечается, что глава Минсельхоза РФ посетил Саудовскую Аравию во главе делегации, в которой представлены крупнейшие российские компании зерновой, мясной, молочной и кондитерской отраслей.

Ранее сообщалось, что Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам.