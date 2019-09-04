Трамп отверг условия Ирана по началу переговоров

Президент США Дональд Трамп отверг условия Ирана по возобновлению переговоров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Американский лидер отметил, что снятия санкций с Тегерана не будет.

«Они хотят переговоров. Они хотят достичь сделки», — заявил Трамп

До этого стало известно, что президент Ирана Хасан Роухани заявил, что если США снимут все санкции, они могут, как и прежде, вступить в диалог в рамках группы«5+1».

Ранее сообщалось, что Трамп не исключил проведения встречи с Роухани на Генассамблее ООН.