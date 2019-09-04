Нефтянка — одна из самых технологичных отраслей, считает глава «Газпром нефти» Дюков

Нефтяная отрасль на сегодняшний день — одна из самых технологичных отраслей, заявил в колонке для Harvard Business Review Россия председатель правления и гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков.

Именно нефтянка формирует огромный заказ на научные разработки, на создание новых комплексов оборудования, на ИТ-решения, считает он.

«Мы давно сделали ставку на технологическое развитие, у нас просто не было другого выбора. Качество запасов ухудшается, добывать нефть становится все сложнее. Для разработки новых классов запасов нужны новые технологии, в том числе цифровые. Искусственный интеллект уже помогает «Газпром нефти» находить в геологических пластах нефть, которую не заметил человек, участвует в управлении логистикой в Арктике, помогает обеспечивать промышленную безопасность», — говорит Дюков.

«Сегодня в нашей отрасли не меньше, а возможно, даже больше интересных и амбициозных задач для ­специалистов по Data Science и ИИ, чем в финтехе или интернет-­компаниях», — констатирует глава «Газпром нефти».

Дюков также вспомнил о разговоре с руководством крупной западной компании, которую «Газпром нефть» звала в партнеры для разработки Новопортовского месторождения в Арктике.

«Всего 5—10 лет назад этот проект казался почти неподъемным. Не было готовых ответов на вопросы, как строить инфраструктуру и организовать отгрузки нефти с полуострова Ямал. Потенциальные западные партнеры сказали, что проект «не полетит», слишком сложный. И мы пошли в него одни», — рассказал Дюков.

В итоге, начиная с 2016 года, Новопортовское месторождение стало одним из ключевых добывающих активов «Газпром нефти».

«Мы отгружаем оттуда уже более 7 млн тонн нефти в год и планируем наращивать эти ­объемы. Но главное, что это вовсе не та добыча, которой мы добивались «любой ценой», а экономически эффективный проект, способный оставаться таким даже в случае существенного снижения мировых цен на нефть. И сегодня, когда мы планируем новые крупные проекты в Арктике, диалог с потенциальными партнерами идет уже совсем не так, как пять или десять лет назад. Они знают, на что способна наша команда, а мы гораздо больше уверены в своих силах, чем прежде», - резюмировал он.