Стала известна зарплата Зеленского за август

Зарплата украинского лидера Владимира Зеленского за август составила около $1 тыс. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на госуправление делами.

Как отмечается, каких-то надбавок или премий глава государства не получил. При этом из начисленной зарплаты при вычислении налогов и сборов Зеленский в итоге получил около $890.

Кроме того, руководство его офиса впервые в этом месяце получило заработную плату.

Уточняется, что члены офиса Зеленского на протяжении трех месяцев работали бесплатно.

Причем глава его офиса Андрей Богдан получил зарплату большего размера — почти $1,6 тыс.

Ранее зарплату Зеленского за июль назвали в Государственном управлении делами Украины.