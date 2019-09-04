СЕ подтвердил получение выплат по задолженности России
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Совет Европы получил выплаты по задолженности России перед организацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генерального секретаря Совета Европы Даниэля Хольтгена.
Как отмечается, была переведена сумма в размере €54,7 млн — 97% от общей задолженности за 2017 и 2018 года.
При этом Хольтген отметил, что необходимо еще решить технические моменты, которые, по его словам, скоро будут урегулированы. Он подтвердил, что задолженность практически погашена.
Ранее сообщалось, что в СЕ прокомментировали решение России выплатить долг в €54,5 млн.