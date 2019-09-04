СЕ подтвердил получение выплат по задолженности России

Совет Европы получил выплаты по задолженности России перед организацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генерального секретаря Совета Европы Даниэля Хольтгена.

Как отмечается, была переведена сумма в размере €54,7 млн — 97% от общей задолженности за 2017 и 2018 года.

При этом Хольтген отметил, что необходимо еще решить технические моменты, которые, по его словам, скоро будут урегулированы. Он подтвердил, что задолженность практически погашена.

Ранее сообщалось, что в СЕ прокомментировали решение России выплатить долг в €54,5 млн.