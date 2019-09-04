Железнодорожный транспорт России может перейти на водородные топливные элементы

Во Владивостоке в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту организации железнодорожного сообщения с применением поездов на водородных топливных элементах.

Соглашение подписали гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, гендиректор РЖД Олег Белозеров, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко и глава Трансмашхолдинга Кирилл Липа.

Госкорпорации «Росатом» в проекте отведена роль потенциального поставщика водорода. Такое взаимодействие продиктовано компетенциями «Росатома» в области производства водорода с использованием мощностей российских АЭС.

Кроме того, корпорация рассматривается как возможный поставщик топливных элементов и другого ключевого оборудования проекта. Научно-производственные организации атомной отрасли обладают технологическим заделом для этой задачи.

Трансмашхолдинг организует производство поездов на водородных топливных элементах. Сахалинская область может стать пилотным полигоном для организации пассажирского движения с применением поездов на водородном топливе.

РЖД считает проект перспективным, в частности в рамках повышения экологической безопасности и эффективности железнодорожного транспорта.

Проект планируется осуществлять поэтапно, начав с обоснования решений и проведения комплексных испытаний. Важно полное соответствие требованиям безопасности.

В рамках проекта предусматривается создание центра компетенций. Отработанные в Сахалинской области решения должны распространиться на другие не электрифицированные железные дороги, прежде всего на Дальнем Востоке.

Поезда на водородном топливе оказывают минимальное влияние на окружающую среду. Во многих странах применение такого транспорта - часть борьбы с изменением климата и декарбонизации.