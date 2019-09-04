Джонсон рассказал про единственный способ выхода из тупика с Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал единственный способ, который позволит выйти из тупика с Brexit, передает ТАСС.

Такое заявление премьер Соединенного Королевства сделал во вторник, 3 сентября, в Палате общин.

Как известно, Джонсон выступил после голосования, после которого депутаты парламента наделили себя правом рассмотреть данный законопроект.

По словам премьера, если депутаты отдадут голоса за «очередную бессмысленную» отсрочку выхода Соединенного королевства из ЕС, то выборы станут единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit.

Ранее Джонсон заявил о нежелании проводить внеочередные выборы в Британии.