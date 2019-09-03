Посол в США заявил об интересе американских компаний к добыче газа на Сахалине

Посол России в США Анатолий Антонов заявил об интересе американского бизнеса в совместных проектах с Россией на Дальнем Востоке и в Сибири, пишут «Известия».

По его словам, в частности, среди потенциальных областей, вызывающих интерес, — разработка газовых месторождений на Ямале и Сахалине.

Также в числе таких сфер он отметил пищевую промышленность, целлюлозное производство, рыбный промысел и туризм.

Ранее Антонов раскрыл товарооборот между Россией и США в 2019 году.