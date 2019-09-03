«Роснефть» потребовала от «Транснефти» извиниться перед Шредером

В «Роснефти» посчитали бы проявлением ответственности и порядочности со стороны руководства «Транснефти» принести Герхарду Шрёдеру извинения в связи с некорректными и неспровоцированными публичными комментариями сотрудника компании в его адрес.

Речь идет о комментарии официального представителя «Транснефти» Игоря Демина, распространенном в субботу агентством RNS.

Ранее в «Роснефти» назвали слова Демина «неприемлемыми по сути и неуважительными по форме».

«Безответственными и некомпетентными заявлениями «дёминых» подвергаются сомнению конструктивные предложения экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера, друга России, одного из авторитетнейших европейских политиков, принципиально и последовательно отстаивающих развитие сотрудничества с Россией в области поставок энергоресурсов в Европу, — отмечает «Роснефть». — Напоминаем, что господин Шрёдер является председателем совета директоров «Северного потока-2», находящегося под постоянным давлением конкурентов и геополитических оппонентов России».

Шредер несколько дней назад выступил с обращением «О комплексных мерах по повышению контроля качества в системе магистральных трубопроводов». В нем говорится о необходимости ежедневного контроля качества нефти независимыми сюрвейерскими организациями.

В «Роснефти» выразили сожаление, что инициатива Герхарда Шрёдера подвергается публичному шельмованию.

«Комментарий Демина – пример деструктивной позиции, когда вместо аргументов по существу в публичное пространство вбрасываются язвительные заявления, граничащие с личными оскорблениями, а по сути, - по известному в некоторых ведомствах выражению - производится отвлечение внимания на негодный объект», — подчеркивает НК.

«Роснефть» также выразила надежду на то, что руководство компании «Транснефть» отмежуется от демагогии Демина и присоединится к конструктивной работе, направленной на решение реальной проблемы и восстановление имиджа Российской Федерации как надежного поставщика энергоресурсов.

Касательно сути обвинений «Транснефти», «Роснефть» заявила следующее: «Высокое качество нефти, сдаваемой ПАО «НК «Роснефть» в систему магистральных трубопроводов, подтверждается актами приема-сдачи сырья, подписанными, в том числе, и представителями самой «Транснефти». Производители оборудования, которым располагают российские и европейские НПЗ, исключают возможность переработки нефти содержащей хлорорганики больше 1 ppm, по причине коррозии и выхода оборудования из строя. Нефтепродукты, выработанные из некачественного сырья, могут приводить к выходу из строя двигателей и агрегатов, а применение авиатоплива с такими характеристиками может привести к непоправимым последствиям. Именно этим продиктована инициатива Председателя Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» об ужесточении норматива содержания хлорорганики в ГОСТе и Техническом регламенте до уровня не выше 1 ppm».