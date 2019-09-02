В Британии обнародовали законопроект, не допускающий Brexit без сделки

Британские парламентарии, которые выступают против жесткого брексита, обнародовали законопроект, не допускающий Brexit без сделки. Соответствующий документ выложил в своем твиттере депутат-лейборист Хилари Бенн.

Как отмечается, документ требует от премьера Великобритании Бориса Джонсона продления срока выхода из ЕС, если соглашение с Евросоюзом не будет заключено к 31 октября.

Бенн заявляет, что целью законопроекта является обеспечение уверенности в том, что Великобритания не совершит Brexit до указанного срока.

«Если только на это не будет одобрения парламента», — прокомментировал Бенн.

Стало известно, что данный законопроект намерены внести в парламент в первый день его работы после летних каникул — 3 сентября.