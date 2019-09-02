Джонсон обсудит вопрос о проведении всеобщих выборов в ходе борьбы за Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон устроит внеочередное заседание кабинета министров и встречу со всеми депутатами фракции тори по поводу проведения всеобщих досрочных выборов. в ходе борьбы за Brexit. Об этом сообщает ББС.

Как известно, собрание проводится перед возвращением парламента с каникул и во время борьбы за Brexit.

При этом Джонсон сам неоднократно отмечал, что не хочет проведения таких выборов.

По его словам, жители Британии придерживаются мнения, чтобы Brexit произошел до 31 октября.

Ранее Джонсон пригрозил консерваторам за попытку сорвать Brexit без сделки.