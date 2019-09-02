Китай подал иск в ВТО против США из-за повышения пошлин

Китай подал иск против США во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введением американской стороной дополнительных пошлин на продукцию из КНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкоммерции страны.

По информации ведомства, Китай продолжит придерживаться открытой политики и отстаивать свои интересы на важных международных торговых площадках.

Отмечается, что в КНР также выразили протест американской стороне из-за повышение пошлин на китайские товары.

Ранее сообщалось, что Китай и США обсуждают сроки проведения нового раунда торговых переговоров.