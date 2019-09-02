Япония вновь начала отлавливать китов ради выгоды

Японские рыбаки вновь начали добывать китов вида малый полосатик у побережья северного острова Хоккайдо. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Ассоциации мелкомасштабного китобойного промысла в стране Ёсифуми Кай признался, что в сентябре очень хороший улов.

«Удается поймать китов с большой жировой прослойкой», — добавил Кай.

Япония 30 июня вышла из IWC, так как закончился срок ее членства. С тех пор существовала опасность, что японские рыбаки примутся за старое, начав промысел в территориальных водах страны. То есть страна будет заниматься охотой на китов в своей эксклюзивной экономической зоне и в территориальных водах Японии.

Власти страны до этого отмечали, что Япония намерена остаться в рядах комиссии в качестве наблюдателя и будет стараться к «возрождению ее функций».

Ранее сообщалось, что Япония решила возобновить китобойный промысел.