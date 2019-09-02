Пенсионный фонд предложил пересмотреть механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный Фонд России (ПФР) предложил сделать выше порог для суммы пенсионных накоплений, при котором гражданин будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не ежемесячно. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Так, если предложение вступит в силу, то накопительная пенсия будет назначаться россиянам, у которых пенсия выше 20% федерального прожиточного минимума пенсионера – 8846 рублей.

На сегодняшний день, граждане, которые выходят на пенсию, получают накопления пенсионные накопления единовременно, если сумма ниже 5% от суммы общей пенсии. Если сумма превышает 5%, то назначается

накопительная пенсия.

Ранее сообщалось, что власти откажутся от «Индивидуального пенсионного капитала».