Пенсионный фонд предложил пересмотреть механизм выплат накопительных пенсий
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Пенсионный Фонд России (ПФР) предложил сделать выше порог для суммы пенсионных накоплений, при котором гражданин будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не ежемесячно. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Так, если предложение вступит в силу, то накопительная пенсия будет назначаться россиянам, у которых пенсия выше 20% федерального прожиточного минимума пенсионера – 8846 рублей.
На сегодняшний день, граждане, которые выходят на пенсию, получают накопления пенсионные накопления единовременно, если сумма ниже 5% от суммы общей пенсии. Если сумма превышает 5%, то назначается
накопительная пенсия.
Ранее сообщалось, что власти откажутся от «Индивидуального пенсионного капитала».