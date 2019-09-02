Украина увеличит поставки американского газа из Польши

Новый министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что страна должна увеличить поставку американского газа через территорию Польши. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, данную цель министр намерен анализировать в первую очередь.

«Мы нашли общий язык с нашими американскими коллегами, и мы за это им очень благодарны, — заявил Оржель.

При этом он отметил, что 10-11 млрд куб. м газа делают рынок Украины премиальным.

Оржель также сообщил, что в настоящее время в польской республике уже работает экспертная группа, и в скором времени будет назначена дата поставок.

Ранее сообщалось, что Украина подписала газовое соглашение с Польшей и США.