Украина увеличит поставки американского газа из Польши
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Новый министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что страна должна увеличить поставку американского газа через территорию Польши. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, данную цель министр намерен анализировать в первую очередь.
«Мы нашли общий язык с нашими американскими коллегами, и мы за это им очень благодарны, — заявил Оржель.
При этом он отметил, что 10-11 млрд куб. м газа делают рынок Украины премиальным.
Оржель также сообщил, что в настоящее время в польской республике уже работает экспертная группа, и в скором времени будет назначена дата поставок.
Ранее сообщалось, что Украина подписала газовое соглашение с Польшей и США.