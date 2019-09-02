Названы регионы с самой доступной электроэнергией в России
Названы российские регионы с самой доступной электроэнергией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты собственного рейтинга.
Как отмечается, больше всего электроэнергии могут приобрести жители Иркутской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Это обусловлено самыми низкими ценами электроэнергии по России.
При этом меньше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату могут купить жители республики Калмыкия. Также на последних строчках находятся Ивановская область и Адыгея.
Уточняется, что доступность электроэнергии была рассчитана посредством количества киловатт-часов, которое жители российских субъектов могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты.
Ранее эксперт оценил ситуацию с задолженностью Хакасии перед энергетиками.