Названы регионы с самой доступной электроэнергией в России

Названы российские регионы с самой доступной электроэнергией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты собственного рейтинга.

Как отмечается, больше всего электроэнергии могут приобрести жители Иркутской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Это обусловлено самыми низкими ценами электроэнергии по России.

При этом меньше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату могут купить жители республики Калмыкия. Также на последних строчках находятся Ивановская область и Адыгея.

Уточняется, что доступность электроэнергии была рассчитана посредством количества киловатт-часов, которое жители российских субъектов могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты.

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