Политолог прокомментировал возможное введение в Швеции налога из-за России

Политолог Юрий Светов прокомментировал возможное введение в Швеции налога из-за России. Об этом сообщает RT.

До этого стало известно о планах шведского правительства ввести новый налог. Отмечается, что увеличение налога необходимо для финансирования высоких расходов на оборону, связанных с необходимостью противостояния России в Балтийском море. Его с 2022 года будут платить российские банки, что позволит казне получить дополнительно $508 млн в год.

По мнению эксперта, средства, которые власти Швеции получат от этого налога, незначительно повлияют на оборонный потенциал страны.

«В данном случае объяснение этому, что банки генерируют угрозы, поэтому они должны за это расплачиваться», — подчеркнул Светов.

Он добавил, что этот закон в Швеции вероятнее всего примут. При этом политолог усомнился в том, что оборона Швеции станет крепче от введения налогов.