Коломойский рассказал, как обсуждал с Зеленским дефолт

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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что обсуждал с действующим главой государства Владимиром Зеленским возможность объявления дефолта в стране. Об этом он сказал в интервью «Цензор.Нет».

По словам предпринимателя, страна находилась в дефолте при премьере Арсении Яценюке. Он призвал не пугаться этого явления, так как оно является первым этапом очищения и выздоровления экономики.

«У нас миллионы наших граждан в дефолте, они вынуждены уезжать из страны, чтобы заработать там где-то, потому что здесь доходы не растут», — заявил Коломойский.

Он добавил, что обсуждал этот вопрос с Зеленским осенью прошлого года. Действующий лидер понимает ответственность и осознает, что в случае кризиса все разбегутся.

Ранее Коломойский заявил, что встречался с экс-лидером Украины Петром Порошенко после выборов президента и победы Зеленского.