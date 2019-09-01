Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России

Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек. Об этом он сказал во время встречи с коллегами из других стран на G20, передает РИА «Новости».

По его словам, за последние пять лет россияне на пенсии стали чаще искать работу.

«Доля... выросла с 8,5 % до 9,6 %», — уточнил Топилин.

Также он подчеркнул, что помимо пенсионеров в стране работают 95% экономически активного населения.

Ранее сообщалось, что минимальную пенсию в Москве увеличили до 19,5 тысячи рублей.