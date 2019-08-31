Эксперты объяснили, от чего в реальности зависят цены на нефть в отдельных регионах

Ситуация с ценами на топливо в регионах скорее зависит от логистических факторов, нежели от доли определенных компаний на рынке АЗС, заявили опрошенные в пятницу эксперты, комментируя заявление управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Петербургу о том, что присутствие вертикально-интегрированных компаний (ВИНК) на рынке АЗС региона с начала 2019 года выросло в 1,5 раза.

По данным ведомства, заметнее всех свою долю увеличила «Татнефть» (почти в 8 раз - с 1,5% до 11,6%); доля «Роснефти» возросла до 26,5%, а «Лукойл» сохранил долю в 23,6%. Одновременно управление ФАС пообещало пристально следить за ценами на АЗС «Роснефти» и «Лукойла» в связи с тем, что совокупная доля компаний на рынке превысила 50%, напоминает ТАСС.

Специалисты антимонопольной службы не могут не понимать, что цены на АЗС в данном случае зависят от объема поставок нефтепродуктов на местный рынок с НПЗ, расположенного в области, говорит генеральный директор компании «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев.

Тем более, продолжил эксперт, несколькими днями ранее начальник управления регулирования ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин в интервью «Интерфаксу» заявил, что «Сургутнефтегаз» не выполнил в августе обязательств по продажам нефтепродуктов на бирже, указав этой компании на необходимость выполнения планов биржевых торгов.

Создается впечатление, что региональное управление ФАС пытается отвести внимание общественности от истинных причин возможного роста цен на автотопливо на АЗС в области, отмечает Танкаев.

«В случае с Ленинградской областью и Санкт-Петербургом ближайший производитель - НПЗ одной из крупных компаний. 80% автобензина с этого завода идет на экспорт в Финляндию, а не на рынок Ленобласти», - констатировал Танкаев.

В свою очередь, старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов полагает, что на внутреннем рынке есть недоработка в регуляторике, из-за чего некоторые производители нефтепродуктов стремятся максимизировать экспорт в ущерб внутреннему рынку.

«Причем со стороны крупных нефтекомпаний уже звучали предложения о том, как можно восполнить этот пробел. К примеру, предлагалось универсальное решение - ввести лицензии на экспорт нефтепродуктов и включить в них условие пропорциональное поставок на внутренний рынок», - напомнил он.

Суверов считает, что такое предложение является разумным, «особенно в текущей ситуации, когда поставки на внешний рынок гораздо более прибыльны, чем продажи автотоплива на АЗС внутри страны».