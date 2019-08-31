США рассматривают возможность санкций за «Севереный поток-2»
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США рассматривают возможность введения санкций в связи с реализацией проекта «Северный поток - 2», направленного на транспортировку российского газа в Европу. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри, передает ТАСС.
По его словам, власти Америки не исключают введения ограничений против «Северного потока - 2».
«Эти переговоры ведутся на высоком уровне в США. Мы серьезно относимся к такому варианту», — подчеркнул Перри.
Ранее сообщалось, что Зеленский увидел угрозу для Европы в «Северном потоке-2».