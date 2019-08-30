Минск разработал альтернативы импорту российской нефти

Белорусский концерн «Белнефтехим» заявил о проработке альтернативных схем импорта нефти, поставщиком которой пока является Россия, сообщает «БелТА».

Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что концерн изучает разыне варианты диверсификации. Так, по его словам, были поставки пробных партий иностранной нефти в ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан».

Были отработаны оптимальные логистические маршруты доставки. Он отметил, что Минск тперь четко знает, что может решить этот вопрос.

По его словам, в 2019 году белорусские НПЗ рассчитывают на ранее запланированный объем российской нефти — 18 млн тонн.