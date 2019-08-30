Экс-работники двух лесничеств заплатят 43 млн рублей за незаконную рубку в Красноярском крае

В Красноярском крае суд решил взыскать с работников в 43,7 млн рублей за незаконную вырубку деревьев, сообщает Newslab со ссылкой на краевую прокуратуру.

Отмечается, что руководитель Манского лесничества и лесничий соседнего Емельяновского лесничества организовали незаконную заготовку леса на территории трех районов. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».

Злоумышленников признали виновными, приговорив к 4 и 3,5 годам колонии общего режима. Также администрации районов, на территории которых проводились вырубки, требовали взыскать с мужчин причиненный ущерб. Его оценили в 43,7 млн рублей. В прокуратуре уточнили, что судебное решение пока не вступило в законную силу.