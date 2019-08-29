Минздрав оценил потребность больных детей в незарегистрированном «Фризиуме»

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что в России до трех тысяч детей, страдающих эпилепсией, нуждаются в препарате «Фризиум», передает «Интерфакс».

Она заверила, что ведомство делает все возможное, чтобы не пострадали дети и их мамы.

С таким комментарием она выступила после того, как женщину задержали на почте при получении этого лекарства. Она заказала его за рубежом для сына.

В отношении нее было заведено уголовное дело, однако после разгоревшегося скандала транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины.

Ранее в Кремле заявили, что в вопросе запрета ввоза сильнодействующих препаратов, в том числе «Фризиума», необходимо найти золотую середину.