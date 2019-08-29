Опрос выявил число самозанятых в России

Около 17 миллионов россиян (22,4%) работают как самозанятые, передает ТАСС со ссылкой на исследование РАНХиГС.

Отмечается, что число самозанятых на основной работе растет. Так, с 2016 года доля самозанятых возросла с 7,7% до 10%. Без официального оформления на основной работе трудятся 53,3% самозанятых.

В качестве самозанятых дополнительно работают 12,4%.

Чаще всего самозанятые представляют профессии сферы торговли, строительства, недвижимости, образования и репетиторства, сельского хозяйства, ремонта автомобилей, компьютерной и бытовой техники, частного перевозчика.

Самозанятые по дополнительной работе являются наиболее часто репетиторами, IT-специалистами, предоставляют услуги в сфере юриспруденции, финансов, страхования, ремонтируют бытовую и компьютерную технику, а также пишут научные тексты.

Согласно исследованию, без официального соглашения с заказчиком работают 64,1% самозанятых. Это около 10-11 миллионов работников.

Опрос был проведен среди 1215 трудящихся человек в возрасте от 18 лет и старше в 27 субъектах России.

Ранее сообщалось, что ОНФ предложил разрешить россиянам работать удаленно.