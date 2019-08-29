Жители России стали доверять только крупным банкам

Россияне стали меньше доверять мелким банкам, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании, посвященном индексу здоровья банковского сектора. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что банкам, которые не входят в первые десять строчек рейтинга, тяжело привлекать розничное фондирование. Так, в 2019 году темпы прироста средств граждан упали до 2,1%. В прошлом году эта цифра достигала 12,4%. В 2015 году этот показатель был равен 25,6%.

Банки, которые вошли в топ-10 привлекли 20,5% средств населения с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019.

Согласно имеющейся информации, 53% банков столкнулись с оттоком привлеченных средств граждан, а чистый отток ресурсов компаний был зафиксирован у 48%.

По данным «Эксперт Ра», нехватка розничного фондирования впервые наблюдается одновременно у половины банков с 2015 года.

Ранее сообщалось, что ЦБ увеличил отзыв банковских лицензий по итогам 2018 года.