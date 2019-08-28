Шредер объяснил, зачем необходимо привлечение независимых инспекторов для контроля качества нефти

Привлечение независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти в трубопроводной системе позволит усилить качество сырья, а также продемонстрировать рынку, что оно стабильно, считает глава совета директоров «Роснефти», бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Шредер написал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти.

Представитель НК подчеркнул, что сейчас, когда российским поставщикам нанесен «огромный репутационный ущерб, и доверие к качеству российской нефти у европейских потребителей подорвано, внедрение подобного инструмента критически важно».

Кроме того, Шредер также предложил ужесточить требования к содержанию хлоорганических соединений в нефти до уровня 1 ppm (миллионных долей). Сейчас максимальный уровень - 6 ppm. По мнению экс-канцлера, необходимо усилить контроль за мини-НПЗ вплоть до их закрытия, если они сдают нефть несоответствующего качества.

«Роснефть» не комментирует служебную переписку», — заявил ее представитель, однако отметил, что в компании уже внедрена практика дополнительного контроля качества сдаваемой в систему нефти.

«Компания заключила договоры с международно признанными независимыми инспекторскими организациями. Это международная практика, которою мы предлагаем повсеместно внедрить и в России. Это не только повысит прозрачность и усилит контроль за качеством сырья в трубопроводной системе, но и продемонстрирует рынку, что в России действует абсолютно прозрачный и понятный инструмент контроля, что качество сырья стабильно и гарантировано независимыми инспекторами, авторитет которых не подвергается сомнению на международном рынке. Сегодня, когда российским поставщикам нанесен огромный репутационный ущерб, и доверие к качеству российской нефти у европейских потребителей подорвано, внедрение подобного инструмента критически важно», — уточнил представитель «Роснефти».

ТАСС приводит мнение одного из источников отрасли, который полагает, что сделанные в последнее время предложения «Транснефти» сводятся к тому, чтобы усилить контроль за приемом нефти в систему и не учитывают процесс ее транспортировки.

«Падение качества сырья в трубе происходит из-за смешения различных потоков нефти. Их формирует «Транснефть», и со стороны нефтяных компаний этот процесс никак не контролируется. Компании получают на выходе то, что получают. Поэтому если уж повышать контроль и прозрачность, то над процессом в целом: компании должны понимать, как «Транснефть» формирует потоки, как она контролирует качество нефти в трубе, как ее чистит, какими реагентами, ведь это тоже влияет на качество. Сейчас вся эта информация закрыта», — поясняет он.

«Это как двойное налогообложение», — считает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. «По сути, нефтяникам придется платить дважды за одну и ту же работу: первый раз — за проверку нефти на соответствие техрегламенту, второй — при сдаче той же нефти в трубу». По мнению эксперта, дополнительными затратами нефтяникам грозит инициатива же «Транснефти» по унификации ПСП: станции скорее всего придется переоборудовать по единому образцу и в соответствии с требованиями «Транснефти». «Качество нефти надо контролировать на протяжении всего маршрута, а не только в месте ее поступления в систему», — отмечает Танкаев.