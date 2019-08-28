Названы популярные маршруты россиян в бархатный сезон

Ассоциация туроператоров России назвала самые популярные направления россиян для отдыха в бархатный сезон. Об этом сообщает РИА «Новости».

Самыми популярными направлениями у россиян в сентябре-октябре 2019 года стали Турция, Россия, Тунис, Испания, Кипр. Кроме того, к туроператорам обращались за путевками в Италию, Черногорию, Грецию, Таиланд и Вьетнам.

Отмечается, что бронирование в этот период возросло на 15-20% по сравнению с 2018 годом. Это связно с тем, что цены в бархатный сезон ниже, а россияне не желают отказываться от отпуска на море.

Кроме того, спросом пользуются отели 4-5 звезд, так как стоимость проживания в них становится меньше.

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