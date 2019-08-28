Депутат Рады рассказала о зависимости «Укроборонпрома» от деталий из России

Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Анна Коваленко сообщила, что госконценр «Укроборонпром» зависит от российских деталий. Об этом передают украинские СМИ.

По информации Коваленко, Украина заместила импорт деталей из России только на 60%.

Депутат сообщает, остальные 40% импорта на данный момент компенсировать не удалось.

По мнению Коваленко, в системе оборонно-промышленного комплекса Укрианы возможны коррупционные риски при закупке комплектующих из России.