The Hill объяснила зависимость будущего Трампа от торговой войны с Китаем

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Для любого главы государства, который стремится к переизбранию, здоровая экономика является одним из самых важных факторов в том, что касается политических перспектив. Об этом пишет The Hill.

Отмечается, что для президента США Дональда Трампа нынешняя глобальная нестабильность имеет еще большее значение. Торговая война между Вашингтоном и Пекином поставила Белый дом в затруднительное положение. Хотя американская сторона правильно определила проблемы, которые создает несправедливая экономическая политика Китая, подход США к их решению начинает иметь негативные последствия. На саммите G7, несмотря на беспокойство других членов международного клуба по поводу действий КНР, стало ясно, что их раздирают разногласия.

Согласно материалу, так как Пекин не готов в ближайшее время идти на уступки, скорой победы в торговой войне не будет, а экономические последствия повлияют на политические дебаты. Отношения между США и КНР будут определять XXI век. Нынешний подход американской стороны свидетельствует о политической и экономический неустойчивости, а неоднозначные заявления говорят о путанице, а не о силе.