МКБ и банк «Веста» создадут систему кросс-продаж банковских продуктов

Московский кредитный банк (МКБ) и банк «Веста», специализирующийся на работе с малым и средним бизнесом, будут совместно работать в сегменте МСП.

«Соглашение станет частью стратегического партнерства между акционером МКБ и концерна «Россиум» Романом Авдеевым и бенефициаром ГК «Регион» Сергеем Судариковым, заключенном 7 июня 2019 года», — говорится в сообщении МКБ.

Планируется, что организации сформируют единое предложение для малых и средних предприятий, а также создадут систему кросс-продаж банковских продуктов. Клиенты смогут получить продукты из линейки «Весты» в отделениях МКБ.

«За последний год мы успешно перезапустили работу с сегментом малого и среднего бизнеса, сформировали обновлённую линейку конкурентных продуктов и сервисов, запустили удаленные каналы продаж. Партнерство с банком «Веста» позволит нам улучшить качество сервиса для клиентов и повысить эффективность за счет консолидации продуктовой и методологической экспертизы», – сказал заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев.

По словам предправелния «Весты» Виктора Жидкова, в результате сотрудничества клиенты из сегмента МСП станут смогут стать партнерами и крупного бизнеса.

МКБ входит в топ-3 российских частных банков по объему активов (около 2,17 трлн руб.), является системно значимым. Бенефициарным владельцем является бизнесмен Роман Авдеев.