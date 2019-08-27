34 миллиона россиян находятся в «квалификационной яме»

Почти 34 млн работающих россиян имеют избыточные или недостаточные способности для занимаемой должности. Такая ситуация называется «квалификационной ямой». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад консалтинговой компании BCG и World Skills.

По мнению авторов доклада, проблема «квалификационной ямы» является одной из важнейших проблем на глобальном рынке труда.

На данный момент этот вопрос затрагивает 1,3 млрд работников по всему миру, из них, 34 млн – жители России.

Отмечается, что доля сотрудников, трудящихся не по своей специальности составляет 23%.

Кроме того, эксперты добавляют, что показатели мирового ВВП были меньше на $5 трлн в 2017 именно из-за проблемы «квалификационной ямы».

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиян боится, что их место на работе займет робот.