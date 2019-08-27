Снижение роста доходов россиян предсказали в Минэкономразвития

Минэкономразвития выразило прогнозы на изменение реальных доходов россиян. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году снизился с 1 до 0,1%. По оценкам ведомства, в 2020 году рост ВВП уменьшится по сравнению с предыдущим прогнозом с 2 до 1,7%.

Также прогноз инфляции понижен с 3,8 до 3%. Новые данные связывают с переломом кредитного цикла, который приведет к резкому замедлению потребительского спроса.

Прогноз изменения реальных располагаемых доходов населения также был изменен: их предполагаемый рост опустился с 1% почти до нуля. В министерство заявили, что к 2021 году может даже наступить рецессия.

Министр экономического развития Максим Орешкин подчеркнул, что новые прогнозы будут обсуждаться на заседании правительства 19 сентября более детально.

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