Handelsblatt: санкции против «Северного потока — 2» грозят ущербом США

Возможные санкции против компаний, которые принимали участие в строительстве «Северного потока — 2», могут нанести серьезный ущерб для США. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

Уточняется, что наибольший урон политика ограничений нанесет нефтяным и газовым проектам США в Мексиканском заливе.

Немецкие журналисты отметили, что американский санкционный законопроект выглядит для Германии как «дерзость».

Кроме того, по мнению газеты, компании, которые принимали участие в «Северном потоке — 2», играют ключевую роль на мировом энергетическом рынке. Также санкции Вашингтона могут побудить покупателей из Европы сократить импорт СПГ из США и увеличить поставки из других стран.

Ранее Handelsblatt сообщала, что более половины немцев хотят снятия санкций с России.