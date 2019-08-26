Трамп поддержал готовность Китая к переговорам по торговле

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что китайские представители выразили готовность к продолжению диалога по торговым вопросам. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, он сообщил об этом перед встречей с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита G7.

По его словам, Соединенные Штаты приветствуют подобный шаг.

«Мы возвращаемся к диалогу», — подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что власти КНР осознали, что это является верным шагом.

Кроме того, он назвал это положительным развитием для всего мира и заявил, что торговые переговоры по торговле начнутся в скором времени.

Ранее сообщалось, что Китай готов измотать США переговорами.