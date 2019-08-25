Болтон хочет помешать покупке Китаем украинской компании «Мотор Сич»
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Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон хочет не дать китайской компании Skyrizon Aircraft приобрести украинский завод «Мотор Сич», которая является единственным производителем авиадвигателей в государстве. Об этом информирует The Wall Street Journal.
Сообщается, что чиновники США готовят встречу Болтона и руководителя «Мотор Сич». Ее запланировали на будущую неделю в Киеве.
Также стало известно, что на встрече американские чиновники расскажут представителям завода по поводу амбиций Китая.
Как отмечается, американская сторона стремится, чтобы Пекин не заполучил технологию по производству авиадвигателей.