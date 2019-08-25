Болтон хочет помешать покупке Китаем украинской компании «Мотор Сич»

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон хочет не дать китайской компании Skyrizon Aircraft приобрести украинский завод «Мотор Сич», которая является единственным производителем авиадвигателей в государстве. Об этом информирует The Wall Street Journal.

Сообщается, что чиновники США готовят встречу Болтона и руководителя «Мотор Сич». Ее запланировали на будущую неделю в Киеве.

Также стало известно, что на встрече американские чиновники расскажут представителям завода по поводу амбиций Китая.

Как отмечается, американская сторона стремится, чтобы Пекин не заполучил технологию по производству авиадвигателей.