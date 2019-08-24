Трамп заявил, что не будет препятствовать отставке главы ФРС

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что накануне американские биржевые индексы упали не по его вине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам политика, за время его президентства они существенно возросли. Глава государства также заметил, что не стал бы препятствовать отставке главы Федеральной резервной системы (ФРС) страны Джерома Пауэлла.

«Если бы он это сделал, я бы не стал его останавливать», — заявил Трамп.

По мнению Трампа, ФРС не позволяет США делать то, что страна должна делать.

Ранее Трамп раскритиковал ФРС за некачественную работу.