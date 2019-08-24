WSJ: Болтон намерен помешать покупке Китаем украинской компании

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Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон стремится не допустить, чтобы китайская компания Skyrizon Aircraft купила «Мотор Сич», являющуюся единственным производителем авиадвигателей в стране. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам источников, американские чиновники занимаются подготовкой встречи Болтона и главы «Мотор Сич», которая должна состояться на будущей неделе в Киеве.

«Речь идет о стратегическом соревновании с Китаем», — сказал источник.

Он добавил, что украинской стороне дадут разъяснения по поводу амбиций Китая. Другой источник подчеркнул, что Пекину не дадут возможности освоит эту технологию.

Ранее Трамп призвал американские компании искать альтернативы Китаю.