Медведев считает возможным введение 4-дневной рабочей недели в перспективе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что переход на 4-дневную рабочую неделю в России имеет место быть, но в перспективе, сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, что правительству стоит начать планировать будущие изменения в трудовом законодательстве, в том числе с учетом возможного сокращения рабочей недели. При этом, отметил премьер, они произойдут «конечно, не сию секунду», и не стоит воспринимать их слишком буквально.

Он заявил, что в случае введения новшества, заработная плата людей и рост производительности труда должны остаться на том же уровне.

«Нужно учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя», — сказал Медведев.

Медведев заверил, что обязательно поднимет эту тему и в общении с представителями профсоюзов.

Впервые с предложением о сокращении рабочей недели выступила Федерация независимых профсоюзов России с целью урегулирования времени труда и отдыха. Эта идея вошла в пятерку самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства.

Ранее в Совфеде прокомментировали идею 4-дневной рабочей недели.