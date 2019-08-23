Производитель SSJ 100 оценил данные об отказе Interjet от самолетов

В «Гражданских самолета Сухого» (ГСС) прокомментировали сообщения в СМИ о том, что мексиканская авиакомпания Interjet якобы планирует продать самолеты Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель компании заявил, что Interjet не отказывается от авиалайнеров, а возвращает их.

«Прорабатывается вопрос по частичному ремаркетингу воздушных судов», — добавил он.

Отмечается, что компания стала меньше использовать SSJ 100 в том числе из-за состояния транспортной отрасли Мексики.

Кроме того, собеседник агентства добавил, что сейчас идет активная работа ГСС по улучшению показателей эксплуатации судна Interjet.

Ранее сообщалось, что мексиканская Interjet собирается продать российские самолеты.