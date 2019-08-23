Замминистра иностранных дел Украины оценила эффект от санкций против России

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Украина не сможет удержать санкции против России. Об этом сообщает «112 Украина».

Зеркаль отметила, что санкционная политика Украины не сможет постоянно удерживать Россию в изоляции.

Однако, по ее мнению, ограничительные меры смогли сдержать наступления в Донбассе.

Замминистра добавила, что санкции не принесли желаемого результата, а лишь остановили «горячую фазу».

Ранее на Украине рассказали о «похоронах антироссийских санкций».