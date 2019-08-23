США и Китай провели телефонные переговоры по вопросам торговли
close
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу заявил, что представители Соединенных Штатов и Китая провели телефонные переговоры. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, консультации по телефону были посвящены вопросам торговли.
Он отметил, что разговор по телефону был продуктивен, и что в ближайшие дни представители обеих стран снова созвонятся.
«Мы обращаем внимание на ключевые аспекты торгового соглашения», — заключил Кудлоу.
Ранее сообщалось, что Китай не хочет вести переговоры по разоружению с Россией и США.