США и Китай провели телефонные переговоры по вопросам торговли

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу заявил, что представители Соединенных Штатов и Китая провели телефонные переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, консультации по телефону были посвящены вопросам торговли.

Он отметил, что разговор по телефону был продуктивен, и что в ближайшие дни представители обеих стран снова созвонятся.

«Мы обращаем внимание на ключевые аспекты торгового соглашения», — заключил Кудлоу.

Ранее сообщалось, что Китай не хочет вести переговоры по разоружению с Россией и США.