Минтруд выскажется о 4-дневной рабочей неделе по поручению Медведева

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду до конца сентября сообщить правительству свою позицию по поводу введения в России четырехдневной рабочей недели, информируют «Известия» со ссылкой на перечень поручений главы правительства.

Отмечается, что перед этим чиновникам предстоит оценить влияние четырехдневки на экономику и социальную сферу страны. Этой задачей Минтруд займется совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Уточняется, что результаты нововведения могут привести к падению производительности труда, а также ВВП примерно на 20%.

По имеющейся информации, данное поручение было дано еще 22 июня, однако комментариев о ходе его исполнения в Минтруде не дали.

Согласно действующему Трудовому кодексу, нормальная длительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю.

Ранее сенатор оценил идею перехода на 4-дневную рабочую неделю.