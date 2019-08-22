Эксперт прокомментировал идею 4-дневной рабочей недели

Руководитель экономической программы Фонда Карнеги Андрей Мовчан прокомментировал перспективы введения четырехдневной рабочей недели в России URA.RU.

По его мнению, нынешняя система, на которую уже заточены все стандарты и процессы, не готова к такой перемене. Поэтому это может привести к дополнительным затратам. Уточняется, что их объем на данный момент нельзя оценить.

«И когда у нас идет реальный производственный цикл, то он редко бывает пятидневным, чаще всего он семидневный, но люди работают 40 часов, которые распределены на всю неделю», — заметил специалист.

Сейчас люди в среднем работают по 40 часов в неделю. Если сократить производственный цикл до четырех дней, то они смогут работать по 32 часа в неделю. Тогда, при нынешних технологиях, потребуется больше работников на выполнение одних и тех же операций, что приведет к снижению зарплат.

«А если же увеличить число часов в одном дне, то тогда ничего не изменится и смысла в этой затее нет», — заявил Мовчан.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минтруду огласить позицию по 4-дневной рабочей неделе.