Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России. Об этом сообщают «Известия».

Из документа следует, что чиновники должны оценить нововведение в токи зрения влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу.

Отмечается, что в ведомстве отказались давать комментарии о ходе исполнения поручения.

По мнению экспертов, реализация проекта может привести к падению ВВП примерно на 20%.

Ранее сообщалось, что врачи рассказали о последствиях четырехдневной рабочей недели.