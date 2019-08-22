Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России. Об этом сообщают «Известия».
Из документа следует, что чиновники должны оценить нововведение в токи зрения влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу.
Отмечается, что в ведомстве отказались давать комментарии о ходе исполнения поручения.
По мнению экспертов, реализация проекта может привести к падению ВВП примерно на 20%.
Ранее сообщалось, что врачи рассказали о последствиях четырехдневной рабочей недели.