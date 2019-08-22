Депутат Госдумы предложил уменьшить подоходный налог для многодетных матерей

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил уменьшить подоходный налог с работающих многодетных матерей с 13% до 4%. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, предложение связано со стабилизацией и поддержкой материнства и детства. Оно будет касаться основного места работы матерей.

«…предлагаю рассмотреть введение льготного налогового режима для одиноких многодетных матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — заявил Зубарев.

Он уточнил, что речь идет о матерях, которые были лишены выплат по потере кормильца, не получают стабильных алиментов. Предполагается, что сначала такой льготной налоговый режим будет испробован в регионах страны, где доступ многодетных семей к социальной и экономической сферам ограничен.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко разработали проект об освобождении от подоходного налога материальной выгоды, получаемой гражданами от ипотечных каникул.