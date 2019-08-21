Стали известны траты россиян на покупку алкоголя и табака

Стало известно, сколько россияне тратят на покупку алкоголя и табака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Росстата.

По информации ведомства, на эту продукцию россияне в среднем тратят 3% общих потребительских расходов.

Отмечается, что больше всего средств на покупку алкоголя и табака тратят жители Ямало-Ненецкого АО (5,7%), Еврейской автономной области (6%), Костромской области и Хакасии — по 4,3%.

Меньше всего денег на покупку этих товаров уходит у жителей Чечни (0,1%), Ингушетии (0,3%), Карачаево-Черкесии (1,2%), Дагестана и Тамбовской области — по 1,4%.

Москвичи тратят на табак и алкоголь 3,4% общих потребительских расходов, а жители Санкт-Петербурга — 2,7%.

Ранее сообщалось, что названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами.