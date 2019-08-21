Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат проинформировал о том, что среднемесячная зарплата в сфере добычи нефти и газа превысила 172,9 тыс. руб., что в 3,5 раза выше, чем средняя заработная плата по России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, средняя зарплата по стране в июне составляет 49,3 тыс. руб. Самую высокую зарплату получают те, кто занят в сфере нефтегазодобычи. Также хорошо получают те, кто производят табачные изделия. Их зарплаты превышают 113 тыс. руб. Меньше всех получают работающие в обрабатывающих отраслях. Так, в производстве одежды зарплаты составляют 20,2 тыс. руб., в производстве текстильных изделий — 25,8 тыс. руб., в производстве мебели — 26,1 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что реальные зарплаты выросли на 3,5% за июль в годовом выражении.