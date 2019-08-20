Банки предложили по-новому бороться с мошенниками

Новый вид борьбы с мошенничеством предложила Ассоциация банков России (АБР). Об этом 20 августа сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на вице-президента АБР Алексея Войлукова.

Как стало известно, банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят блокировать карты до 30 рабочих дней при подозрении в зачислении на них средств, списанных мошенническим путем.

Отмечается, что банкам могут разрешить блокировать банковскую карту получателя при проведении подозрительных транзакций до того времени, пока ее не подтвердит сам отправитель.

«И даже если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет», — сообщил Войлуков