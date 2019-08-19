Украина договорилась с Румынией об импорте газа с 2020 года

Украинская компания «Укртрансгаз» собирается запустить маршрут импорта газа через Румынию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что с 2020 года по такому маршруту на Украину ежегодно будут импортироваться 1,5 млрд куб. газа.

Уточняется, что прошли переговоры между компаниями «Укртрансгаз», «Молдовагаз» и операторы ГТС других стран. Планы на запуск газа по новому маршруту были согласованы.

Импорт газа через Румынию не будет зависеть от объемов транзита российского газа по территории Украины.

Ранее сообщалось, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук высказался по поводу решения газового вопроса между Украиной и Россией.